Heißluftballon stürzt ab, Fahrgast fällt aus Korb

Dramatische Szenen spielten sich am Montag im Großen Walsertal in Vorarlberg ab. Ein Anrainer filmte den Absturz eines Heißluftballons, zwei Personen wurden verletzt.

Ein 69-jähriger Pilot aus der Schweiz startete am Montag bei guten Wetterbedingungen mit sechs Fahrgästen aus Österreich zu einer Rundfahrt mit einem Heißluftballon.



Die geplante Flugstrecke war, je nach Windrichtung, das Große Walsertal. Um 20.17 Uhr wollte der Pilot in Raggal dann eine Landung durchführen.



Die Wetterbedingungen für eine Landung waren zu diesem Zeitpunkt normal. Beim Landemanöver fuhr nach dem Aufsetzen des Korbes am Boden allerdings ein Luftstoß in die Ballonhülle.



Dadurch erlangte der Ballon wieder Auftrieb und hob ab. Der Ballon wurde in der Folge mehrere Meter weiter getragen bis der Korb das zweite Mal am Boden aufkam.



Durch den harten Aufprall kippte der Korb um, wobei der Pilot und ein 64-jähriger Fahrgast aus dem Korb geschleudert wurden, berichtet die Polizei.



Vier Meter abgestürzt



Anschließend hob der Korb erneut ab. Der 64-Jährige versuchte noch, sich am Korb festzuhalten, stürzte dann aber aus einer Höhe von knapp vier Metern auf die Wiese ab.



Danach setzte der Korb abermals am Boden auf und blieb diesmal stehen. Ein Anrainer filmte den Absturz und stellte das Video anschließend auf YouTube (siehe oben).



Bei dem Unfall wurde der Pilot leicht verletzt. Der Fahrgast zog sich einen Armbruch zu und wurde ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. (wil)