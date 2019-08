Rammstein kämpfen küssend gegen Vorurteile

In Russland sehen sich Homosexuelle mit schweren Anfeindungen konfrontiert. Unterstützung erhalten sie nun von Rammstein.

In Polen schwenkten sie die Regenbogenfahne, in Russland gingen die Brachial-Rocker von Rammstein sogar noch einen Schritt weiter. Vor 81.000 Zuschauern in Moskau gaben sich die Gitarristen Richard Kruspe und Paul Landers auf der Bühne einen Kuss.In vielen anderen Ländern wäre der Schmatzer nur eine Randnotiz, in Russland hat er jedoch politische Dimensionen. Die russische LGBTQ-Community hat keinen leichten Stand, nun bietet Rammstein zumindest ein wenig emotionale Rückendeckung an.(lfd)