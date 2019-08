Rapid-Goalie Strebinger wird für Derby nicht fit

Rätselraten um Richard Strebinger. Der Rapid-Tormann hat seit seinen Kreislaufproblemen im Match gegen den LASK nicht trainiert. Ein Einsatz gegen die Austria ist somit unwahrscheinlich.

Rapid geht am Sonntag aller Voraussicht nach ohne "Einsergoalie" ins 329. Wiener Derby. Ruft man sich die letzten Wochen in Erinnerung, die richtige Entscheidung.



Richard Strebinger erlitt Ende Juli im Spiel gegen Salzburg eine Gehirnerschütterung, war schwer benommen, sogar kurz bewusstlos. Wenige Tage später kehrte er auf den Platz zurück. Am 14. August knockte ein abgefälschter Fountas-Schuss den Goalie im Training erneut aus. Der dritte mulmige Zwischenfall ereignete sich am Samstag im Spiel gegen den LASK. Strebinger griff sich ans Herz, klagte über Schwindel. Nach kurzer Behandlungspause spielte er weiter – ehe wenige Minuten später endgültig Schluss war.



Strebinger wurde ins Wilhelminenspital gebracht, ließ sich dort durchchecken, konnte das Krankenhaus aber am Abend bereits wieder verlassen. Auf "Heute"-Nachfrage hieß es vom Verein, dass "nichts Dramatisches" festgestellt wurde.



Dennoch kehrte der 26-Jährige noch nicht auf den Trainingsplatz zurück, fehlte auch bei der Vormittagseinheit am Mittwoch. Offenbar geht man in Hütteldorf diesmal auf Nummer sicher.



Damit ist naheliegend, dass im Derby entweder Tobias Knoflach im Tor steht – oder der 22-Jährige Paul Gartler sein Debüt feiert. (ee)