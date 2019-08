Vor 1 ' Rapid-Kicker steht vor Wechsel nach Italien

Verliert Rapid einen weiteren Verteidiger? Mert Müldür steht unmittelbar vor einem Wechsel in die Serie A zu Sassuolo.

Lange wurde spekuliert, nun dürfte es ernst werden: Mert Müldür steht bei Rapid vor dem Abgang. Wie "krone.at" berichtet, befindet sich der 20-Jährige bereits in Italien, um letzte Details mit Serie-A-Klub Sassuolo zu klären. In Hütteldorf ist heute trainingsfrei.



Der Tabellen-Elfte der letzten Saison soll bereit sein, fünf Millionen Euro für den türkischen Teamspieler zu überweisen. Weiteres Indiz: Müldürs Berater Max Hagmayr weilte bereits am Montag in Italien.



Fakt ist: Rapid müsste sich bei einem Müldür-Abgang um Verstärkung umsehen. Mit Max Hofmann, Mateo Barac und Youngster Leo Greiml stehen aktuell nur drei fitte Innenverteidiger zur Verfügung. (red)