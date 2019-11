Taxler fragt Kundin nach Herkunft und wirft sie raus

Eine 25-Jährige wollte mit ihrer verletzten Tochter in Berlin mit dem Taxi in ein Spital. Während der Fahrt kam es dann mit dem Taxifahrer aber zu einem Eklat.

Ein unfassbarer Vorfall von Rassismus ereignete sich am Freitag in Berlin. Gemeinsam mit ihrer Tochter stieg eine 25-Jährige gegen 16.15 Uhr in ein Taxi und wollte in ein Krankenhaus. Die 3-Jährige hatte sich beim Spielen verletzt.Während der Fahrt soll der Taxifahrer sie nach ihrer Herkunft gefragt haben und sie anschließend fremdenfeindlich beleidigt haben, berichtet die Polizei Nur kurze Zeit später stoppte der Lenker dann das Taxi. Er stieg aus, öffnete die hintere Tür und forderte Mutter und ihre Tochter auf, das Fahrzeug zu verlassen.Für den bis dahin zurückgelegten Fahrweg soll der Taxifahrer laut Polizei auch noch Geld verlangt haben, dass die 25-Jährige auch gezahlt habe.Der Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin hat die Ermittlungen bereits übernommen.