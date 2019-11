Rassistisch und sexistisch: Das steht im Liederbuch

In der Causa Liederbuch rund um Wolfgang Zanger (FPÖ) ermittelt nun der steirische Verfassungsschutz. Ein Blick ins Buch offenbart NS-verherrlichendes und frauenfeindliches Gedankengut.

Dies schrieb der FPÖ-Abgeordnete Wolfgang Zanger auf Facebook, als die sogenannte Liederbuch-Affäre – mit ihm im Zentrum – bereits an Fahrt aufgenommen hatte. Er habe das Buch vor Jahren als Geschenk erhalten, erklärte Zanger etwas später in einer Aussendung. Und hielt fest: "Ich lehne jede Form von Rassismus, Nationalsozialismus und Antisemitismus entschieden ab."Nun zeigen neu aufgetauchte Strophen, wie antisemitisch, NS-verherrlichend, rassistisch und frauenverachtend die Liedtexte tatsächlich sind. Die "Krone" bildet in einem Bericht mehrere Textpassagen ab, die aus dem Liederbuch stammen sollen. Darunter etwa die folgende:In einer weiteren Strophe reimen die Burschenschafter "Nazipimmel" auf "Rassenfimmel" oder singen von "Bayern mit Hackenkreuzen (sic!) auf den Eiern".Damit wird klar: Die Passage "Heil Hitler, ihr alten Germanen", auf welche sich die öffentliche Empörung zunächst konzentriert hatte, ist längst nicht die einzig problematische. Keines der Lieder sei als Satire oder Parodie gekennzeichnet, merkt die "Krone", der ein Exemplar des Buchs vorliegt, trocken an. Wie die Zeitung schreibt, ermittelt inzwischen der Verfassungsschutz des Landes Steiermark in der Causa.FPÖ-Mann Wolfgang Zanger ist Mitglied der Burschenschaft Pennales Corps Austria, welche das Liederbuch 2005 von der Grazer Burschenschaft Cheruskia geschenkt bekommen haben soll.Nach den neuesten Enthüllungen fordert die ÖVP den Rücktritt Zangers. "Die heute neu bekannt gewordenen Liedtexte zeigen, wie tief anscheinend der Antisemitismus in der Zanger-Burschenschaft verankert ist. Die neuen Passagen sind an Antisemitismus kaum zu überbieten", lässt sich Wolfgang Gerstl, Verfassungssprecher der neuen Volkspartei, zitieren. Aus den Reihen der Neos und der SPÖ waren bereits davor Rufe nach einem Rücktritt laut geworden.FPÖ-Exponenten versuchen derweil mit unterschiedlichen Strategien, die Wogen zu glätten. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky sprach am Donnerstag von einer "durchsichtigen Schmutzkübel-Kampagne". Die Ablehnung von NS-Ideologie und Antisemitismus sei "allerbreitester politischer Konsens in Österreich", deshalb sei eine Distanzierung gar nicht nötig, argumentiert er. "Denn nur wer eine Nähe zu etwas hat, kann auch auf Distanz gehen." Die FPÖ lehne die Inhalte kategorisch ab.Gleichzeitig verweist Vilimsky darauf, dass sich eines der zitierten Lieder auch in einem katholischen Studentenlieder-Buch finde. Trotzdem komme niemand auf die Idee, "deswegen Rücktrittswellen bei der ÖVP einzumahnen"."Verstörendes" Liedgut aus dem linken Lager führt der zweite Generalsekretär der FPÖ, Christian Hafenecker, ins Treffen. Er nennt etwa die "kommunistischen Blutlieder" der Sozialistischen Jugend. Ein Dorn im Auge ist ihm zudem ein T-Shirt, das die Sozialistische Jugend in ihrem Online-Shop verkauft. "Lieber bekifft ficken als besoffen fahren", heißt es darauf in schwarzer Schnörkelschrift.