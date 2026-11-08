i Auch bei Georg Rosa (re.) vom "Schallter" in Wien-Neubau gibt es die Record Store Day Black Friday Raritäten. zVg Falco, Genesis, Prince & Co. Record Store Day am Black Friday – alle Highlights 2026 Ein weiterer Höhepunkt für Vinyl-Fans und Schnäppchenjäger. Der Record Store Day Black Friday steigt am 27. November. Alle Highlights im Überblick. Von Jochen Dobnik 08.11.2026, 17:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Record Store Day bringt auch heuer wieder zahlreiche exklusive und limitierte Vinyl-Veröffentlichungen zum Black Friday. Am 27. November dürfen sich Sammler auf besondere Editionen und neue Pressungen freuen.

Mit dabei sind dieses Jahr Künstler wie Falco, Prince, Genesis, Bruce Springsteen, die Traveling Wilburys, The Doors, Papa Roach und viele mehr.

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Musikfans dürfen sich auf zahlreiche besondere Schallplatten freuen. Neben seltenen Live-Mitschnitten erscheinen bekannte Alben und Singles in neuen Ausgaben.

Zehn Must-Have-Releases

Prince ist mit "3121 Las Vegas Live" vertreten. Die Dreifach-LP enthält Aufnahmen seiner Las-Vegas-Residency aus dem Jahr 2007.

Billy Joels "Tonight" bringt erstmals die vollständigen Mehrspuraufnahmen seines TV-Specials von 1976 auf ein Doppelalbum.

Genesis feiern unterdessen den 40. Geburtstag von "Land of Confusion". Die Picture Disc bietet eine neue Überarbeitung der Single, den bekannten Extended Remix und drei neu bearbeitete zusätzliche B-Seiten. Das Design zeigt die Band als Puppen aus dem Musikvideo, inspiriert von der britischen Satiresendung "Spitting Image".

Seltene Konzerte auf Schallplatte

Billy Idols Konzert von 1982 im Roxy in West Hollywood erscheint auf zwei farbigen Vinyl-LPs. Enthalten sind unter anderem "White Wedding", "Mony Mony" und "Dancing With Myself".

Frank Black, legendärer Kopf der Pixies, veröffentlicht mit "Teenager of the Year – Live" sein vollständiges Soloalbum als Konzertmitschnitt aus dem London Palladium. Dazu kommen fünf Songs seines Debüts.

Bruce Springsteen & The E Street Band öffnen ebenfalls ihr Archiv. "Live at Tower Theater, Philly 1975" dokumentiert den Silvester-Auftritt der Band aus dem Jahr 1975.

Eine bisher unveröffentlichte Live-EP von Skid Row von ihrem Auftritt "Live at the Moscow Music Peace Festival" aus dem Jahr 1989 erscheint anlässlich ihres 40-jähriges Bandjubiläum.

The Doors veröffentlichen mit den "Sunset Sound Sessions, August 29, 1966" Aufnahmen aus der Arbeit an ihrem Debütalbum.

Falco auf transparentem Vinyl

Auch ein Austro-Klassiker ist dabei. Falcos 1992 erschienenes Album "Nachtflug" wird auf transparentem Vinyl neu aufgelegt. Darauf befinden sich unter anderem die Titel "Titanic", "Nachtflug" und "Dance Mephisto".

Wir sind Helden bringen "Von hier an blind" erstmals auf Vinyl heraus. Die transparente blaue 10-Zoll-Platte enthält den Titelsong auf Deutsch, Französisch und Japanisch sowie als Live-Version.

Die komplette Liste zum RSD Black Friday 2026

Die offizielle RSD Black Friday 2026 Release-Liste mit allen Veröffentlichungen zum 27. November 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz: 10,000 MANIACS "Candy Everybody Wants" (Rhino Electra)

13TH FLOOR ELEVATORS "The Mono Singles" (International Artists)

2PAC "Pac's Life - 20th Anniversary" (Interscope)

THE ALAN PARSONS PROJECT "Eve (Work In Progress)" (Cooking Vinyl)

ARCHIVE & ORF RADIO-SYMPHONIEORCHESTER WIEN "Glass Minds - Record Store Day Exclusive" (Dangervisit)

BARENAKED LADIES "Born On A Pirate Ship" (Real Gone Music)

BARENAKED LADIES "Rock Spectacle" (Real Gone Music)

BAZZI "Cosmic" (Real Gone Music)

BILLY IDOL "Live From The Roxy, 1982" (Ume)

BLACK SABBATH "Technical Ecstasy" (BMG)

ART BLAKEY & THE JAZZ MESSENGERS "Blue Moon Over Paris - ORTF Recordings 1963-1968" (Sam Records)

BLUEY "Bluey's Record Box" (Demon Records)

BOA "Duvet / Walk With Me" (Nettwerk)

BENSON BOONE "Walk Me Home..." (Night Street Records)

CHARLES BRACKEEN "Rhythm X" (Strata-East)

THE BRIAN SETZER ORCHESTRA "Christmas Comes Alive" (Surfdog Records)

CARCASS "Swansong - 30th Anniversary" (Earache Records)

CARISSA'S WIERD "You Should Be At Home Here" (Sub Pop)

CHARLIE PARKER ALL STARS "Summit Meeting At Birdland" (Jeanne Dielman)

THE CHEMICAL BROTHERS "Go" (Astralwerks)

CHER "Christmas - DJ Party Edition" (Warner Records)

CZARFACE "Special Presentation" (Silver Age)

MILES DAVIS "Live At Copenhagen" (Columbia)

THE DEAD MILKMEN "Eat Your Paisley! (40th Anniversary)" (Restless Records)

DOCTOR WHO "The Day of the Troll" (Demon Records)

THE DOORS "In The Beginning: 1966 Sessions" (Rhino Records)

EAGLES "Please Come Home for Christmas" (Asylum)

BILL EVANS "Across The Alps - The Lugano & Pescara Concerts" (Resonance Records)

MARIANNE FAITHFULL "Eye Communication: Live at The Wax Museum" (Varese Sarabande)

FALCO "Nachtflug" (Sony Music)

JASON FALKNER "Presents Author Unknown" (Omnivore Recordings)

SHAMEK FARRAH "First Impressions" (Strata-East)

FINK "2 Meter Sessions" (R'COUP'D)

FISCHERSPOONER "#1" (FS Studios)

THE FLESHTONES "Solid Gold Sound!" (Yep Roc Records)

FLORENCE + THE MACHINE "Everybody Scream (Chamber Version)" (Polydor)

FOUNTAINS OF WAYNE "Sky Full of Holes" (Yep Roc Records)

FRANK BLACK "Teenager Of The Year - Live" (4AD)

FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD "Relax (The Complete Story)" (ZTT)

GENESIS "Land of Confusion (2026 Remaster)" (Charisma)

STAN GETZ "The Sound in San Francisco: Live at Keystone Korner (1976)" (Resonance Records)

GO RADIO "Lucky Street" (Fearless Records)

GODSMACK "Battle of the Drums" (Universal Music)

GOO GOO DOLLS "Borrowed Shop Patina" (Warner Records)

GOOD CHARLOTTE "Greetings From California" (Capitol)

GRATEFUL DEAD "Carousel Ballroom, San Francisco, CA 2/14/68" (Rhino Records)

GRATEFUL DEAD "On A Back Porch Vol. 4" (Rhino Records)

VINCE GUARALDI "Charlie Brown's All Stars!" (Craft Recordings)

GEORGE HARRISON "George Harrison" (Dark Horse Records)

GEORGE HARRISON "Thirty-Three & 1/3" (Dark Horse Records)

HOOTIE & THE BLOWFISH "MTV Unplugged" (Atlantic)

HOLLY HUMBERSTONE "Live From Cruel World" (Polydor)

ROBERT HUNTER "Alligator Moon" (Relix)

JADAKISS "Kiss Of Death: Tour 2005" (Ruff Ryders)

JEFFERSON AIRPLANE "Jefferson Airplane Takes Off (60th Anniversary)" (RCA Victor)

CARLY RAE JEPSEN "Day and Night (Bonus)" (Interscope)

JOAN JETT & THE BLACKHEARTS "I Love Rock 'N Roll: The Shadow Album" (Blackheart Records)

JID "Live from NPR's Tiny Desk" (Dreamville)

BILLY JOEL "Tonight" (Columbia)

JOJI "Piss In the Wind (Deluxe Edition)" (88rising)

NORAH JONES "Playing Along (Volume 2)" (Blue Note)

JONI MITCHELL "Live at Carnegie Hall - 1972" (Rhino Records)

CLIFFORD JORDAN "Let It Ring: Live at the Jazz Showcase (1976)" (Elemental Music)

JOY UNLIMITED "Overground" (Polydor)

NOAH KAHAN "The Last Of The Bugs" (Mercury Records)

KATSEYE "The Dance Breaks" (HYBE / Geffen)

KING CRIMSON "1974: Massey Hall, Toronto" (DGM)

KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD "Expand Your Mind: Songs in 3D" (Flightless)

THE KNACK "Zoom (Special Vinyl Edition)" (Omnivore Recordings)

KPOP DEMON HUNTERS CAST, HUNTR/X, SAJA BOYS "KPop Demon Hunters" (Sony Music)

KREATOR "Pleasure To Kill (40th Anniversary)" (Noise Records)

JULIAN LAGE "The Reservoir Sessions" (Blue Note)

LEE 'SCRATCH' PERRY "The Wonderman Years Vol. 1" (Trojan Records)

LIL WAYNE "No Ceilings" (Young Money)

LINDSEY BUCKINGHAM "Under the Skin" (Reprise Records)

MADNESS "How The West Was One" (BMG)

SHAWN MENDES "MTV Unplugged" (Island Records)

PAT METHENY "Is This America? (EP)" (Nonesuch)

BLUE MITCHELL "Out Of The Blue" (Riverside Records)

THE MONKEES "The Monkees: Sessions" (Rhino Records)

MOTLEY CRUE "Decade of Decadence 81-91" (Elektra)

MOTORHEAD "The Lost Tapes Vol 8 - Live At Margate" (BMG)

THE MUSIC MACHINE "The Sound of Gloves" (Original Sound)

NAV, METRO BOOMIN "Perfect Timing" (XO / Republic)

NRBQ "Christmas Wish (Fan Club Fun Version)" (Omnivore Recordings)

OLD 97'S "Alive & Wired" (New West Records)

PAPA ROACH "F.E.A.R." (Better Noise Music)

CHARLIE PARKER "Bewitching Bird: Bird At Café Society and The Sky Bar" (Uptown Records)

CECIL PAYNE "Zodiac" (Strata-East)

PLAYBOI CARTI "Music - Sorry 4 Da Wait" (Interscope)

POISON IDEA "Pick Your King" (Taang! Records)

POPPY "Empty Hands" (Sumerian Records)

PRINCE "3121 Las Vegas Live / Live In Las Vegas 2007" (NPG Records)

CHUCK PROPHET "Temple Beautiful" (Yep Roc Records)

RABBITS & CARROTS "Soul Latino (Deluxe Edition)" (Vampisoul)

RAINBOW "Rarities 1975-1976" (Polydor)

RAMONES "Subterranean Jungle Demos" (Rhino Records)

THE ROLLING STONES "Aftermath" (ABKCO)

ROYEL OTIS "Live At The Greek" (OURNAL)

THE RUNAWAYS "And Now... The Runaways" (Cherry Red)

BOB SEGER & THE SILVER BULLET BAND "Night Moves" (Capitol Records)

LABI SIFFRE "Remember My Song" (Stateside)

SKID ROW "Live at the Moscow Music Peace Festival" (Atlantic)

SOMBR "in another life" (Warner Records)

SON OF SAM "Songs From The Earth" (Nitro Records)

BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND "Live at Tower Theater, Philly 1975" (Columbia)

STAN GETZ QUARTET "Live in Paris" (Verve Records)

STEVIE NICKS "Bella Donna" (Modern Records)

BILL SUMMERS & SUMMER HEAT "Cayenne" (Prestige)

TANGERINE DREAM "Portland Concert April 20th, 1977" (Eastgate)

THENEWNO2 (DHANI HARRISON) "ep001 & ep002" (HOT Records)

RICHARD & LINDA THOMPSON "Live 1982" (Rhino Records)

THE TRAVELING WILBURYS "Vol. 3" (Wilbury Records)

TWEEDY BIRD LOC "187 Ride By" (Par Records)

JEFF TWEEDY "Twilight In Paris" (dBpm Records)

VARIOUS ARTISTS "Jazz Dispensary: Cosmic Nuggets" (Craft Recordings)

VARIOUS ARTISTS "Mile End Kicks (Music Inspired by the Motion Picture)" (Lakeshore Records)

TOM VERLAINE "Live NYC 96-06" (Thrill Jockey)

VINCE GUARALDI TRIO "A Charlie Brown Christmas" (Craft Recordings)

WAR "Yes, It's Christmas / Summer" (Avenue Records)

JESSIE WARE "Ride / Sauna" (EMI)

WEEN "Shinola Vol. 2" (Chocodog Records)

BUSTER WILLIAMS "Something More (feat. Herbie Hancock, Wayne Shorter)" (TCB Music)

EDGAR WINTER "Royal Albert Hall 2004" (Cherry Red)

WIR SIND HELDEN "Von hier an blind" (Label Music)

BILL WITHERS "Bill Withers In Concert Live at the BBC, 1974" (Demon Records)

BOBBY WOMACK "The Preacher in Paris - Live at The Élysée Montmartre" (Charly Records)

XTC "Besides (Vol. 1)" (Ape House)

THE YARDBIRDS "Meet The Yardbirds" (Demon Records)

YUSUF / CAT STEVENS "Majikat Earth Tour 1976 (Live)" (Island Records)

In Österreich verwandeln teilnehmende Geschäfte den Tag in ein echtes Event für Musikliebhaber, bei dem Raritäten direkt vor Ort und ohne Vorbestellung ergattert werden können.

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Zu den bekannten Adressen gehören beispielsweise "Lenny's Music Store" (Österreichs größter Plattenladen in Wien), das gemütliche "Recordbag" in Wien-Mariahilf sowie "InandOut Reords" in Graz oder das "Good Things" in Gmunden, die allesamt zu den offiziellen Anlaufstellen für die begehrten Black-Friday-Pressungen zählen.

HIER findest du die komplette Liste aller teilnehmenden Shops.