Record Store Day am Black Friday – alle Highlights 2026

Der Record Store Day bringt auch heuer wieder zahlreiche exklusive und limitierte Vinyl-Veröffentlichungen zum Black Friday. Am 27. November dürfen sich Sammler auf besondere Editionen und neue Pressungen freuen.
Mit dabei sind dieses Jahr Künstler wie Falco, Prince, Genesis, Bruce Springsteen, die Traveling Wilburys, The Doors, Papa Roach und viele mehr.
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Musikfans dürfen sich auf zahlreiche besondere Schallplatten freuen. Neben seltenen Live-Mitschnitten erscheinen bekannte Alben und Singles in neuen Ausgaben.
Zehn Must-Have-Releases
Prince ist mit "3121 Las Vegas Live" vertreten. Die Dreifach-LP enthält Aufnahmen seiner Las-Vegas-Residency aus dem Jahr 2007.
Billy Joels "Tonight" bringt erstmals die vollständigen Mehrspuraufnahmen seines TV-Specials von 1976 auf ein Doppelalbum.
Genesis feiern unterdessen den 40. Geburtstag von "Land of Confusion". Die Picture Disc bietet eine neue Überarbeitung der Single, den bekannten Extended Remix und drei neu bearbeitete zusätzliche B-Seiten. Das Design zeigt die Band als Puppen aus dem Musikvideo, inspiriert von der britischen Satiresendung "Spitting Image".
Seltene Konzerte auf Schallplatte
Billy Idols Konzert von 1982 im Roxy in West Hollywood erscheint auf zwei farbigen Vinyl-LPs. Enthalten sind unter anderem "White Wedding", "Mony Mony" und "Dancing With Myself".
Frank Black, legendärer Kopf der Pixies, veröffentlicht mit "Teenager of the Year – Live" sein vollständiges Soloalbum als Konzertmitschnitt aus dem London Palladium. Dazu kommen fünf Songs seines Debüts.
Bruce Springsteen & The E Street Band öffnen ebenfalls ihr Archiv. "Live at Tower Theater, Philly 1975" dokumentiert den Silvester-Auftritt der Band aus dem Jahr 1975.
Eine bisher unveröffentlichte Live-EP von Skid Row von ihrem Auftritt "Live at the Moscow Music Peace Festival" aus dem Jahr 1989 erscheint anlässlich ihres 40-jähriges Bandjubiläum.
The Doors veröffentlichen mit den "Sunset Sound Sessions, August 29, 1966" Aufnahmen aus der Arbeit an ihrem Debütalbum.
Falco auf transparentem Vinyl
Auch ein Austro-Klassiker ist dabei. Falcos 1992 erschienenes Album "Nachtflug" wird auf transparentem Vinyl neu aufgelegt. Darauf befinden sich unter anderem die Titel "Titanic", "Nachtflug" und "Dance Mephisto".
Wir sind Helden bringen "Von hier an blind" erstmals auf Vinyl heraus. Die transparente blaue 10-Zoll-Platte enthält den Titelsong auf Deutsch, Französisch und Japanisch sowie als Live-Version.
Die komplette Liste zum RSD Black Friday 2026
Die offizielle RSD Black Friday 2026 Release-Liste mit allen Veröffentlichungen zum 27. November 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
RICHARD & LINDA THOMPSON "Live 1982" (Rhino Records)
THE TRAVELING WILBURYS "Vol. 3" (Wilbury Records)
TWEEDY BIRD LOC "187 Ride By" (Par Records)
JEFF TWEEDY "Twilight In Paris" (dBpm Records)
VARIOUS ARTISTS "Jazz Dispensary: Cosmic Nuggets" (Craft Recordings)
VARIOUS ARTISTS "Mile End Kicks (Music Inspired by the Motion Picture)" (Lakeshore Records)
TOM VERLAINE "Live NYC 96-06" (Thrill Jockey)
VINCE GUARALDI TRIO "A Charlie Brown Christmas" (Craft Recordings)
WAR "Yes, It's Christmas / Summer" (Avenue Records)
JESSIE WARE "Ride / Sauna" (EMI)
WEEN "Shinola Vol. 2" (Chocodog Records)
BUSTER WILLIAMS "Something More (feat. Herbie Hancock, Wayne Shorter)" (TCB Music)
EDGAR WINTER "Royal Albert Hall 2004" (Cherry Red)
WIR SIND HELDEN "Von hier an blind" (Label Music)
BILL WITHERS "Bill Withers In Concert Live at the BBC, 1974" (Demon Records)
BOBBY WOMACK "The Preacher in Paris - Live at The Élysée Montmartre" (Charly Records)
XTC "Besides (Vol. 1)" (Ape House)
THE YARDBIRDS "Meet The Yardbirds" (Demon Records)
YUSUF / CAT STEVENS "Majikat Earth Tour 1976 (Live)" (Island Records)
In Österreich verwandeln teilnehmende Geschäfte den Tag in ein echtes Event für Musikliebhaber, bei dem Raritäten direkt vor Ort und ohne Vorbestellung ergattert werden können.
Zu den bekannten Adressen gehören beispielsweise "Lenny's Music Store" (Österreichs größter Plattenladen in Wien), das gemütliche "Recordbag" in Wien-Mariahilf sowie "InandOut Reords" in Graz oder das "Good Things" in Gmunden, die allesamt zu den offiziellen Anlaufstellen für die begehrten Black-Friday-Pressungen zählen.
HIER findest du die komplette Liste aller teilnehmenden Shops.