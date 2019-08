Reisehinweis warnt vor Urlaubsessen in Ägypten

Vorsicht beim Urlaubsessen in Ägypten! Der Grund ist ein Anstieg von EHEC Erkrankungen in dieser Saison.

Nach Angaben des Robert Koch Institutes sind 31 Urlauber aus Deutschland nach einem Aufenthalt in Ägypten an der Infektion mit E.Coli Bakterien erkrankt.Einige von ihnen auch bereits während des Aufenthalts. Fünf Fälle sind mit schwerwiegenden Komplikationen bekannt. Das Auswärtige Amt hat einen aktuellen Reisehinweis bekanntgegeben."Essen Sie nur Obst, das sie selbst schälen können und verzichten Sie auf den Verzehr von nicht durchgegarten Speisen sowie Leitungswasser", heißt es in dem Hinweis.Reisende sollten sich an dem Hinweis orientieren und sich entsprechend verhalten, damit der Urlaub nicht beim Arzt oder im Krankenhaus endet. (wil)