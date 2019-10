Reparaturfestival: Dinge flicken statt Wegwerfen

Am 5. Oktober findet im MA48-Tandler (Margareten) das Reparaturfestival statt. Bei freiem Eintritt gibt es Tipps wie Computer, Kleidung und mehr repariert werden können.

Flicken statt wegwerfen: Das ist das Motto des Reparaturfestivals, das am Samstag, 5. Oktober von 10 bis 17 Uhr im MA48-Tandler in der Siebenbrunnenfeldgasse 3 (Margareten) stattfindet. Dabei kannst Du lernen, das sich fast alles reparieren lässt – von kaputten Toaster bis tropfenden WC-Spülkästen.Bei Schaureparaturen kannst Du Dir Tipps von Profis holen. Auch das Reparieren von kleinen Elektrogeräte wie etwa Bügeleisen oder Kaffeemaschinen ist möglich. Vort Ort kannst Du Dir kostenlos kompetente Hilfe holen, wie Du die mitgebrachten Gegenstände selbst reparieren kannst.Professionisten aus dem Reparatur Netzwerk , das heuer seinen 20. Geburtstag feiert, darunter Installateure, Tischler, Handy- und Computerexperten zeigen Dir wie Du tropfende Spülkästen wieder dicht bekommst, wie stumpfe Messer schnell wieder scharf werden oder wie Du mit wenig Aufwand die Festplatte Deines Computers tauschen kannst.Daneben steht auch verschiedene Up-Cycling Workshops auf dem Programm. Dabei lernst Du aus Computerteilen stylishe Accessoires zu basteln oder aus Recycling-Materialien coole Leuchten zu bauen.Beim Kleidertausch kannst Du von 12 bis 14 Uhr Deiner Garderobe neuen Schwung verleihen. Einfach intakte Textilien mitbringen und vor Ort gegen die Schätze der anderen Besucher tauschen.In Wettbewerben hast Du die Möglichkeit selbst zu zeigen, was Du kannst. Etwa bei der Frage, wer am Schnellsten einen kaputten Fahrradschlauch flicken kann und wer so rasch wie möglich einen Schaden im Parkettboden unsichtbar macht. Bei einem Quiz gibt es attraktive Preise zu gewinnen.Daneben haben sich die Veranstalter ein buntes Rahmenprogramm einfallen lassen. Auf die kleinen Besucher halten die Abfallberater der MA48 eine Fotobox für Selfies und ein Fahrrad zur Stromerzeugung bereit.Von 15 Uhr bis 15.30 Uhr hat Physiker Werner Gruber für viele Vorgänge in unserem Alltag physikalische Erklärungen. Zum Beispiel für das Eierkochen oder das Reparieren. Lass' Dich überraschen, wie er Reparaturvorgänge unterhaltsam in leicht verständliche Physik übersetzt.Das Projekt Reparaturnetzwerk Wien wird von Umweltstadträtin Ulli Sima, der MA 48 und der Wiener Umweltschutzabteilung - MA 22 unterstützt und von DIE UMWELTBERATUNG koordiniert.Der Reparaturfestival findet am Samstag, 5. Oktober von 10 bis 17 Uhr im MA48-Tandler in der Siebenbrunnenfeldgasse 3 (Margareten) statt. Der Eintritt ist frei, das genaue Programm findest Du hier