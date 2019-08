Riesenechse beißt Hund tot und attackiert Ehepaar

Ein älteres Ehepaar ist im Norden von Queensland von einem Waran schwer verletzt worden, nachdem dieser zuvor ihren Hund tot gebissen hatte.

Unter dem Begriff Goanna werden mehrere in Australien und Südost-Asien heimische Waran-Arten zusammengefasst. Die größten von ihnen können um die 2 Meter lang werden und besitzen lange, scharfe Zähne und Krallen. Sie scheuen nicht davor zurück andere Tiere anzugreifen, solange diese klein genug sind, um auf einen Satz zu verschlungen zu werden.

Ein entspannter Feiertag im eigenen Garten endete für ein älteres Ehepaar in der Ortschaft Flametree in Queensland, Australien, in einer Tragödie.Wie aus dem Nichts tauchte plötzlich ein Goannaim Hinterhof ihres Hauses auf. Der Jack Russell Terrier des Paares lief auf den unbekannten Eindringling zu – ein wilder Kampf entbrannte.Sofort gingen Frauchen und Herrchen dazwischen, um ihren geliebten Vierbeiner zu retten. Doch es war zu spät. Kaum war der Hund tot, ließ der wilde Waran von seiner Beute ab und ging stattdessen mit seinen messerscharfen Klauen und Zähnen auf die beiden Menschen los."Das Reptil hat plötzlich das Paar attackiert und sich im rechten Arm und Bein des Mannes sowie einem Fuß der Frau verbissen", wird ein Sprecher des Notarztheli-Betreibers CQ Rescue in einem Bericht von " ABC News " zitiert.Der 72-Jährige erlitt tiefe Schnittverletzungen, möglicherweise auch Frakturen im Unterarm, sowie eine stark blutende Wunde im Bein. Er musste im Krankenhaus operiert werden. "Er hatte große Schmerzen", schildert der Rettungssprecher weiter. Sein Zustand soll aber stabil sein. Seine Frau wurde ebenfalls in ein Spital eingeliefert, ihre Verletzungen waren glücklicherweise weniger gravierend.(rcp)