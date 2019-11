Road Rage: Taxler schlägt Mann auf Straße nieder

Ein Video zeigt, wie eine Situation auf der Mannwörther Straße in Schwechat völlig eskalierte: Ein Mann diskutiert mit einem Taxler, der dann aussteigt und zuschlägt.

Im Straßenverkehr liegen die Nerven manchmal blank. So auch bei diesem Zwischenfall, der sich am Freitag laut Leserreporter Rene in Schwechat bei Wien ereignete. Kurz vor einem Kreisverkehr auf der Mannswörther Straße kam es zu einem Disput zwischen dem Lenker eines silbernen Mercedes Viano und einem Taxler.Auf dem Video ist zu sehen, wie der Mercedes-Lenker mit dem Taxilenker im BMW heftigst diskutiert. Was die genaue Ursache für die verbale Auseinandersetzung war, ist unklar. Augenzeugen berichten, dem Taxler ging die langsame Fahrweise des Mannes auf die Nerven. Daher soll es zu dem Streit gekommen sein.Offenbar provozierten die Worte des Mannes den Taxilenker so sehr, dass dieser kurzerhand aus seinem Auto stieg und einfach zuschlug. Der Mercedes-Lenker ging direkt nach dem Schlag neben seinem Auto zu Boden, konnte sich aber gleich wieder fassen und aufrappeln. Einige böse Wörter später gingen die beiden Streihanseln dann glücklicherweise getrennte Wege. Ob bei dem Vorfall jemand ernsthaft verletzt wurde, ist unklar.