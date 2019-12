Ronaldo mit Trainings-Fail, lässt Wut an Bällen aus

Cristiano Ronaldo ist ein Siegertyp. Verliert er, oder geht ihm etwas nicht wie geplant auf, können mit dem Superstar schon einmal die Pferde durchgehen. So auch aktuell im Juve-Training.

Ronaldo rastet aus

Es ist bisher nicht die Saison des Cristiano Ronaldo. Mit 34 Jahren macht der Portugiese bei Juventus aktuell eine kleine, persönliche Krise durch. Er scheint bisher nicht so recht ins System von Trainer Maurizio Sarri zu passen.Mit sieben Toren aus zwölf Spielen liest sich seine Statistik nicht schlecht. Verglichen mit seinen astronomischen Werten vergangener Spielzeiten wirkt der Angreifer aber geradezu menschlich.Von den sieben Toren schoss er zudem drei per Elfmeter, eines per Abstauber ins leere Tor. Zahlreiche Sitzer ließ er ungewohnt stümperhaft aus. In der Champions League hält Ronaldo gar erst bei einem Saisontor, in der 89. Minute zum 3:0-Endstand gegen Leverkusen.Viele Juve-Fans forderten Sarri via Social Media zuletzt sogar auf, Ronaldo auf die Bank zu setzen.Am Mittwoch kommt es nun zum Rückspiel gegen die Deutschen. Juve hat das Achtelfinal-Ticket sicher, spielt ohne Druck. Bayer ist zum Siegen verdammt und muss auf Schützenhilfe von Lok Moskau gegen Atletico hoffen.Dementsprechend locker läuft aus Turiner Sicht die Vorbereitung auf die Partie. Sollte man meinen. Bilder aus dem Abschlusstraining zeigen: "Locker" kommt im Wortschatz von Ronaldo nicht vor.Auf dem kurzen Clip ist der Portugiese bei einem gescheiterten Trick zu sehen. Sein Fail erregt den fünffachen Weltfußballer dermaßen, dass er den Ball wutentbrannt in die Wolken zimmert.Nur knapp verfehlt er seine Kollegen. Die nehmen's mit Humor und schupfen ihm zwei weitere Bälle zu. Ronaldo lässt auch an ihnen seinen Frust aus und siehe da, anschließend huscht doch wieder ein Lächeln über seine Lippen.