Ronaldo weiß nicht woher seine Jubel-Geste kommt

Die Jubel-Pose von Cristiano Ronaldo ist mittlerweile weltberühmt. Kinder, Zocker und sogar Profi-Kicker imitieren den Siiiii-Sprung überall auf dem Globus. Der fünffache Weltfußballer weiß aber gar nicht, warum er seine Tore so feiert.

"Ich weiß wirklich nicht, wie es dazu kam. Ich habe getroffen und es ist einfach passiert. Es war eine ganz natürliche Eingebung, um ehrlich zu sein", erklärt CR7."Danach wurde mir klar, dass es mir Spaß macht und ich habe es öfter getan. Ich habe gesehen, dass es den Fans gefällt und dass sie sich daran erinnern, also habe ich so weiter gejubelt", so der Juventus-Stürmer weiter.(pip)