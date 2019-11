Rotenturmstraße wird wieder festliche Kugelbahn

Alle Jahre wieder kommen auch die rote Riesenkugeln auf der Rotenturmstraße zurück. Mittwochnacht wurde montiert, illuminiert werden sie am Freitag.

Am Montagabend wurde auf der neueröffneten Begegnungszone Rotenturmstraße (City) mit der Montage der Weihnachtsbeleuchtung begonnen. Wie schon in den vergangenen Jahren wird die Shoppingmeile auch diesmal von sieben überdimensionalen roten Weihnachtskugeln dominiert. Für Glanz sorgen aber auch 24 Baummotive sowie Fahnen und Lichterketten.Die sieben Kugeln haben einen Durchmesser von jeweils knapp vier Metern. Transportiert wurden die rund 200 Kilo schweren Konstrukte in vier Einzelteilen. Wegen des enormen Umfangs können die Kugeln nicht in einem Stück angeliefert werden, sie müssen vor Ort zusammengebaut werden.Dafür werden zunächst jeweils zwei Teile zu einer Halbschale verschraubt. Mit Hilfe eines Krans werden die Hälften angehoben und schließlich miteinander verbunden. Um die festlichen Kugeln auf ihre Bestimmungshöhe von rund zehn Metern zu hieven, greifen die Arbeiter auf die Hilfe eines Hubsteigers zurück. Pro Kugel dauert die Montage zwischen zwei und drei Stunden. Als letzter Schritt folgt die Verkabelung, bis 7. Jänner 2020 tauchen die LED-Lämpchen die Rotenturmstraße in festlichen Rot.Um die Wiener Einkaufsstraßen unterstützen, steuern die Stadt Wien und die Wirtschaftskammer Wien heuer je 600.000 Euro bei. In Betrieb genommen werden die roten Kugeln auf der Rotenturmstraße und anderer Einkaufsstraßen am Freitag um 17 Uhr durch Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und dem Präsident der Wirtschaftskammer Wien Walter Ruck.