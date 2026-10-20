i Lidl ruft diese beliebten Produkte zurück. Lidl Österreich GmbH Warnung an Kunden Rückruf bei Lidl! In diesen Produkten lauern Listerien Gefährliche Bakterien in Forellenfilets entdeckt! Lidl ruft deshalb zwei Fischprodukte zurück. Vom Verzehr wird dringend abgeraten. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 16:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Listerien-Alarm bei Lidl! Der Diskonter ruft in Österreich gleich zwei Fischprodukte zurück. In den betroffenen Forellenfilets wurden gefährliche Bakterien nachgewiesen. Kunden sollen die Produkte keinesfalls essen.

Betroffen sind die Artikel "Nautica Regenbogen Forellenfilets Natur, 125g" und "Nautica Regenbogen Forellenfilets Pfeffer, 125g" des Lieferanten Danforel A/S. Der Rückruf gilt ausschließlich für Packungen mit dem Verbrauchsdatum 20. Oktober 2026.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schwere Erkrankungen möglich

Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Listeria monocytogenes. Die Bakterien können schwere Magen-Darm-Erkrankungen sowie grippeähnliche Beschwerden auslösen. Besonders für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere sowie ältere und kranke Menschen besteht ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe.

Die Bilder des Tages i ?

Geld auch ohne Rechnung zurück

Kunden können die betroffenen Produkte in sämtlichen österreichischen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon vollständig erstattet.

Andere Produkte des Lieferanten Danforel A/S sowie weitere Artikel der Marke Nautica sind nicht betroffen. Der Lieferant entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.

Bei Fragen steht der kostenlose Lidl-Kundenservice unter 0800/500 810 von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 18 Uhr zur Verfügung.