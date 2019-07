Vor 13 ' Salzburg hält toll mit, aber Chelsea siegt mit 5:3

Chelsea jubelt vor 28.000 Fans in Salzburg Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA

Die "Road to Champions League" begann für Red Bull Salzburg mit einer 3:5-Niederlage gegen Chelsea. Die Bullen kassierten in der ersten Hälfte drei Gegentore in acht Minuten.