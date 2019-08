Vor 13 ' Salzburg lässt sich Real-Test 700.000 Euro kosten

Die Bullen-Arena ist ausverkauft. Bild: Kein Anbieter/GEPA-pictures.com

Am Mittwoch steht ein großes Fußballfest in Salzburg an! Die Bullen empfangen vor 30.000 Fans Real Madrid. Das internationale Test-Match ließ sich Red Bull einiges kosten.

Die Königlichen kassieren 700.000 Euro Startgeld für ihr Antreten in der Mozartstadt - bei anderen Vereinen wäre das schon fast ein Top-Neuzugang. Eigentlich verlangt die Elf von Zinedine Zidane oft das Doppelte, für die Bullen machte man eine Ausnahme.



Real wollte unbedingt noch gegen ein renommiertes, aber kein absolutes Europa-Top-Team testen. Da hat sich natürlich Salzburg angeboten.



Trainer Jesse Marsch freut sich auf den nächsten Kracher nach dem 3:5 gegen Chelsea: "Die Begeisterung in Salzburg ist derzeit allgemein sehr groß. Dieses Spiel ist für unsere Jungs wieder ein tolles Erlebnis und hilft, Erfahrung zu sammeln."



