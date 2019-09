Der Stadtpark wird zum größten Ballsaal Wiens

Die Wiener Tanzschulen bitten zum "Silent Waltz". Im Stadtpark kann dort vor dem Strauss-Denkmal getanzt werden. Das Besondere: Die Musik wird über Kopfhörer übertragen.

Am Samstag, den 28. September 2019, erklären die Wiener Tanzschulen, in Kooperation mit der Fachgruppe der Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer, den Stadtpark zum Tanzparkett. Die Tanzmusik kommt dabei jedoch nicht aus den Lautsprechern, sondern wird an die Funkkopfhörer der tanzenden Paare übertragen.„Besonders die Kombination aus Outdoor-Tanz und Kopfhörermusik ist das Tüpfelchen auf dem i. Es gibt keinen Dresscode, man kann angezogen kommen, wie man möchte", sagt Karin Lemberger, Leiterin der Tanzschule Dorner.Auch für Tanzscheue sei das Silent Waltz-Event ein echtes Erlebnis, so Lemberger: „Für die Zuschauer ist es natürlich auch ein vergnüglicher Anblick, da diese keine Kopfhörer haben und nicht wissen, zu welcher Musik gerade getanzt wird."Wer noch einmal vor dem Beginn der Ballsaison das persönliche Tanzrepertoire üben möchte, hat ab 15:00 Uhr zwei Stunden lang die Möglichkeit dazu. „Unsere geprüften Tanzlehrer und ich laden alle Wiener herzlich zum kostenlosen Tanz-Vergnügen im Stadtpark ein!", so Fachgruppenobfrau Gerti Schmidt abschließend.