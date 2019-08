Vor 1 ' Enkelin (22) von Kennedy stirbt an Überdosis

Saoirse Kennedy Hill (links als Kind) platziert eine weiße Rose auf der Grabstätte des US-Präsidenten John F. Kennedy Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com/APA

US-Medien zufolge ist eine Enkelin von Robert F. Kennedy am Donnerstag verstorben. Saoirse Kennedy Hill starb im Alter von 22 Jahren an einer Überdosis.

Saoirse Kennedy Hill hatte sich am Donnerstag auf dem Familienanwesen ihrer 91-jährigen Großmutter Ethel Kennedy in Massachusetts aufgehalten, als die Rettung verständigt wurde.



Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, wurde die 22-Jährige umgehend in ein Spital gebracht. Doch die Ärzte konnten das Leben der jungen Frau nicht mehr retten.



Die 22-jährige Enkelin von Robert F. Kennedy soll offenbar an einer Überdosis gestorben sein. Sie war das einzige Kind von Paul Michael Hill und Courtney Kennedy Hill und studierte Kommunikationswissenschaft am Boston College.



Robert F. Kennedy war der jüngere Bruder des US-Präsidenten John F. Kennedy, der am 22. November 1963 in Dallas ermordet wurde. Auch Robert F. Kennedy fiel einem Anschlag zum Opfer. (wil)