Sasha verrät den Namen seines Sohnes

Der deutsche Musiker hat ein Jahr nach der Geburt den Namen seines kleinen Sohnes verraten.

Am 18. November 2018 erblickte der kleine Sohn von Schmusesänger Sasha das Licht der Welt. Erst jetzt verriet der 47-Jährige gegenüber "Gala" wie der Kleine heißt: Der vollständige Namen des Kindes lautet Otto Carl Leonard Röntgen. Er trägt den Nachnamen seiner Mama Julia, den auch Sasha nach der Hochzeit annahm.Doch wie kommen die beiden eigentlich auf diesen Namen? "Meine Lieblingszahl Acht heißt auf Italienisch 'otto'. Außerdem fahren wir jeden Sommer mit meiner Großfamilie nach Italien. Für meine Eltern ist Otto der achte Enkel, also 'numero otto'.", so Julia zu "Gala".Wenn Otto sein Name nicht gefallen sollte, könne er sich später noch immer zwischen Leonard und Carl entscheiden: "Sasha hatte immer etwas Probleme mit seinem Vornamen. Wir wollten, dass Otto sich mal aussuchen kann, wie er heißen möchte."