Vor 15 ' Saudi-Arabien lockert Reise-Regeln für Frauen

Bild: Kein Anbieter/picturedesk.com

Frauen ab 21 Jahren dürfen in Saudi-Arabien nun auch ohne männliche Erlaubnis verreisen. Der Wüstenstaat hat die strikten Regeln gelockert.

Frauen sollen in Saudi-Arabien künftig ohne die Erlaubnis eines Mannes Reisepässe erhalten und auch ins Ausland reisen dürfen, das berichtet die staatliche Zeitung "Umm Al-Kura" auf Grundlage eines neuen Regierungsbeschlusses. Die neue Regelung gilt für alle Frauen ab 21 Jahren.



Bisher mussten Frauen in dem erzkonservativen Königreich für Reisen, ein Studium oder die Ausübung bestimmter Berufe die Zustimmung ihres Mannes, Vaters, Bruders oder eines anderen männlichen Verwandten einholen. Dieses Vormundschaftssystem sorgt international für viel Aufsehen, auch in Saudi-Arabien wird der Widerstand immer lauter.



Kronprinz Mohammed bin Salman hat in den letzten Jahren aber begonnen, die strikten Regeln zu lockern. Seit Juni 2018 etwa dürfen Frauen selbst Auto fahren und auch der Besuch von Fußball-Spielen im Stadion ist erlaubt.



Diese Liberalisierung hat zwar viele Bereiche für Frauen verbessert, von einer Gleichberechtigung der Geschlechter ist Saudi-Arabien aber noch weit entfernt. (red)