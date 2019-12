Schneefahrbahnen sorgen für Unfälle auf nö. Straßen

Am Donnerstagabend schneite es in Teilen Niederösterreichs stark. Im Bezirk Baden kam es deshalb zu Unfällen und Karambolagen.

Schneetreiben am Donnerstagabend wurde einigen Autolenkern zum Verhängnis: Neben einem Lenker in Münchendorf (Mödling), der mit seinem Kleinwagen von der Straße abkam, wurden die Einsatzkräfte auch nach Tattendorf im Bezirk Baden gerufen.Auf der L157 krachten insgesamt sieben Fahrzeuge ineinander, mehrere Rettungswägen, der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes und der Notarzt aus Baden wurden an die Unfallstelle alarmiert.Drei Pkw wurden bei dem Crash schwer beschädigt, auch ein Lkw war in den Unfall verwickelt. Drei weitere Autos bekamen Kratzer ab. Eine Person musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden, die Landesstraße war für rund zwei Stunden gesperrt.Im Nebenort, Ebreichsdorf, kam es kurz darauf ebenfalls zu einem Unfall: Ein Lenker musste einem entgegenkommenden Auto ausweichen, das gerade quer über die Straße schleuderte, kam mit seinem Wagen dabei selbst von der Fahrbahn ab und landete auf einer Böschung bei den Bahngleisen.Nach mehreren abgesetzten Notrufen wurde die Pottendorfer Linie unterbrochen und das Auto geborgen. Verletzt wurde niemand.