i Ein Schneemann ist schnell gebaut. iStock/Tverdohlib Teurer Winterspaß Schneemann am Gehsteig bauen – darf man das überhaupt? Für Kinder ist es ein Wintervergnügen, für Fußgänger möglicherweise ein Hindernis: Wann ein Schneemann am Gehsteig zum Problem wird. Von Heute Life 27.11.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum fallen die ersten dicken Schneeflocken vom Himmel, gibt es für viele Kinder kein Halten mehr. Dick eingepackt geht es nach draußen, wo aus drei Schneekugeln, einer Karotte und einem alten Schal im Handumdrehen ein neuer frostiger Mitbewohner entsteht. Wer keinen eigenen Garten hat, lässt seiner Kreativität gerne direkt vor der Haustür freien Lauf. Doch so unschuldig der winterliche Spaß auch sein mag, ausgerechnet auf dem Gehsteig kann der Schneemann zum rechtlichen Problem werden.

Wenn der Schneemann zum Hindernis wird

Grundsätzlich ist das Spielen auf Gehsteigen und Gehwegen in Österreich erlaubt. Allerdings gibt es dabei eine entscheidende Voraussetzung: Weder Fußgänger noch der Verkehr auf der Fahrbahn dürfen dadurch behindert oder gefährdet werden. Problematisch wird es also, wenn der Schneemann so viel Platz einnimmt, dass Menschen mit Kinderwagerl, Rollstuhl oder Rollator nicht mehr ungehindert vorbeikommen oder Passanten sogar auf die Fahrbahn ausweichen müssen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wer öffentliche Verkehrsflächen für andere Zwecke nutzt, benötigt unter Umständen sogar eine behördliche Bewilligung. Wird der Schneemann zum Verkehrshindernis, kann die zuständige Behörde seine Entfernung veranlassen.

Räumpflicht ist der Spielverderber

Doch nicht nur die Größe und der Standort des Schneemanns spielen eine Rolle. Auch die gesetzliche Räum- und Streupflicht kann dem winterlichen Vergnügen ein vorzeitiges Ende bescheren. In Österreich sind Liegenschaftseigentümer im Ortsgebiet grundsätzlich dazu verpflichtet, öffentliche Gehsteige und Gehwege entlang ihres Grundstücks in einer Entfernung von bis zu drei Metern zwischen 6 und 22 Uhr von Schnee zu befreien und bei Schnee oder Glatteis zu streuen.

Wer also vor seiner Haustür mühsam den Gehsteig freischaufelt, sollte den zusammengetragenen Schnee nicht ausgerechnet dort wieder zu einem Schneemann auftürmen.

Wenn der Schneemann zur Kostenfalle wird

Besonders unangenehm kann es werden, wenn die Temperaturen steigen. Denn während der Schneemann tagsüber langsam dahinschmilzt, kann das Schmelzwasser bei erneutem Frost zu einer gefährlichen Rutschpartie führen. Kommt dadurch jemand zu Sturz und verletzt sich, können im schlimmsten Fall sogar Schadenersatzforderungen im Raum stehen. Entscheidend ist dabei unter anderem, ob jemand die Gefahr schuldhaft verursacht oder seine Sicherungspflichten vernachlässigt hat.

Hier darf nach Herzenslust gebaut werden

Im eigenen Garten steht dem winterlichen Vergnügen in der Regel nichts im Wege. Auch geeignete Grünflächen in Parks oder auf Spielplätzen kommen infrage, sofern die örtlichen Vorschriften das erlauben und keine Wege blockiert werden. Wer seinem Schneemann also ein möglichst langes Leben bescheren möchte, sollte ihm lieber einen Platz abseits des Gehsteigs gönnen. Dort muss er sich zumindest vor der Schneeschaufel weniger fürchten, nur gegen die Sonne ist auch er machtlos.