Schnurbäume "fliegen" auf die Rotenturmstraße

Der Umbau der Rotenturmstraße zur "Wohlfühloase" liegt im Zeitplan. Nachdem die Mehrheit der neuen Pflasterung verlegt wurde, geht es nun ans Pflanzen der neuen Bäume.

Im Sommer fiel der Startschuss, seither wird auf der Rotenturmstraße (City) fleißig gearbeitet. Ein Großteil der neuen, rund 6.140 Quadratmeter umfassenden heimischen Granitpflastersteine sind verlegt. Nur am Ende zum Schwedenplatz sind noch letzte Pflasterungsarbeiten notwendig.Derzeit stehen neben der Montage der beiden Fontainenbrunnen bei der Ertlgasse und dem Fleischmarkt auch das Aufstellen der 16 Japanischen Schnurbäume auf dem Plan. Angeliefert werden diese per LKW. Vor dort werden sie dann in tiefe Löcher gesetzt, damit die Bäume auch ausreichend Platz für ihre Wurzeln haben. Abschließend richten die Mitarbeiter der Gartengestaltungsfirma die Bäume senkrecht aus.Wenn dann alles gut geht und die Schnurbäume richtig Wurzeln schlagen, werden sie im kommenden Sommer die Passanten der neuen Begegnungszone mit mehr Grün und erfrischenden Schatten erfreuen. Parallel dazu werden derzeit auch zwei Fontainenbrunnen bei der Ertlgasse und dem Fleischmarkt montiert, die für Abkühlung sorgen sollen.Bei der Stadt freut man sich, dass der Umbau der Rotenturmstraße voll im Zeit- und Kostenplan liegt. "Bis Mitte November sind wir fertig", heißt es.