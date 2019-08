Blitz trifft Fußball-Team: "Wieder auf den Beinen!"

Vor einem Blitzturnier schlug ein echter Blitz ein! Ein Trainer und mehrere Spieler erlitten beim Training Verletzungen durch eine Naturgewalt.

Konkret ereignete sich der Vorfall am Gelände des SV Heiligenzimmern in Deutschland. Dort sollte am Samstag ein Blitz-Turnier stattfinden. Die Kampfmannschaft war gerade zum Training am Feld, als es zum dramatischen Vorfall kam.Bernd Buk, Vorsitztender des Klubs, berichtet: "Es hatte gerade angefangen zu regnen, da gab es einen mächtigen Schlag aus Richtung Sportplatz." Ein Innenverteidiger schildert: "Es fühlte sich an, als ob der Blitz einen Meter hinter mir eingeschlagen wäre. Es war wie eine Hitzewelle, die durch meine linke Schulter nach unten ging. Statt Hitze spürte ich eine komische Spannung."Abwehr-Kollege Luca Brucklacher sagt: "Ich sank auf die Knie. Ein merkwürdiges Vibrieren ging durch meinen Körper. Ich sah mehrere Mannschaftskameraden auf dem Boden liegen." Sofort wurden Rettungskräfte verständigt.Alle 15 Spieler, die beim Training waren, wurden in eine Krankenhaus gebracht, dürften aber mit leichteren Verletzungen davongekommen sein. Die Mannschaft beruhigt auf Facebook:(red)