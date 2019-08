Vor 2 ' Schwede nach Raubzug in Österreich vor Gericht

Der Schwede hatte von August 2009 bis April 2018 16 Überfälle auf Bank- und Postfilialen in Wien, Linz und Graz verübt (Symbolfoto). Bild: Kein Anbieter/iStock

Ein Schwede verübte von August 2009 bis April 2018 insgesamt 16 Raubüberfälle in Österreich. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten.

Er ist wohl der längstdienende Bank- und Posträuber der jüngeren heimischen Kriminalgeschichte. Ein 54-jähriger Schwede muss sich am Freitag am Wiener Landesgericht verantworten.



Der Mann hatte von August 2009 bis April 2018 16 Überfälle auf Bank- und Postfilialen in Wien, Linz und Graz verübt. Dabei soll er jeweils maskiert und mit einer Schreckschuss-Pistole oder einer Softair-Waffe vorgegangen sein. Insgesamt erbeutete er auf seinen Raubzügen rund 300.000 Euro.



"Strafen nicht besonders streng"



Der Schwede hatte längere Zeit in Deutschland gelebt und Deutsch studiert, daher konnte er sich mit den heimischen Bankangestellten verständigen.



Österreich sei "kein besonders lukrativer Ort für Bankräuber", erklärte der damalige Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) nach der Festnahme des Schweden.



In der Einvernahme habe der Angeklagte der Polizei mitgeteilt, dass er vorwiegend in Österreich Raubüberfälle verübte, weil die Strafen hier nicht besonders streng seien.



(red)