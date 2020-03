Schweizerhaus im Prater will trotz Virus aufsperren

Die meisten Events wurden nun wegen Corona-Ansteckungsgefahr gestrichen. Schweizerhaus und Prater wollen am Sonntag aufsperren – neben Bier gibt es heuer auch Desinfektionsmittel.

Das Freizeitangebot der Wiener wird zumindest bis April stark eingeschränkt. Zur Erinnerung: Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus wurden Events ab hundert Besucher in Gebäuden und ab 500 Menschen im Freien von der Bundesregierung untersagt. In Wien sind Hunderte Events – aber nicht alle – von der Schutzmaßnahme betroffen.Der legendäre Prater-Biergarten sperrt traditionell am 15. März auf. Am Sonntag soll es ein abgespecktes Eröffnungsfest geben. "Das Festzelt vor dem Eingang wird nicht aufgestellt", so Lydia Kolarik von der Betreiberfamilie. Für die erwarteten 800 Gäste gibt es 50 Spender mit Desinfektionsmittel.Ebenfalls am Sonntag soll der "Wurstl-Prater" in die Saison starten. Der Vergnügungspark sei ein "Ort mit geringer Gefährdung", meint Prater-Chef Stefan Sittler-Koidl. Es soll aufgesperrt werden. In den Sanitäranlagen gibt es Spender mit Virenkiller.überlegt noch, eine Sperre könnte kommen.in Clubs wie dem Metropol wurden bis Ende März gestrichen – am besten online informieren!am Donnerstag im Rathaus: Derzeit ist noch unklar, ob die Sitzung stattfindet.Fix gestrichen ist der Edelstoff-Designmarkt am Wochenende in der Marx Halle. Auch die Babywelt-Messe wird verschoben, Ersatztermin gibt es keinen.am Samstag wurde abgesagt, nach einem Ersatztermin wird noch gesucht.von Lugner City bis Donau Zentrum bleiben bis auf weiteres geöffnet wie "Fünf Jahre Tierquartier" oder die Jubiläumsparty in der Seestadt Aspern finden nicht statt.