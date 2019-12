Schwer kranker Hund mitten im Nirgendwo ausgesetzt

Unbekannte hatten den jungen Tibetmastiff weit weg von jeder Siedlung aus dem Auto geworfen und damit seinen Tod in Kauf genommen. Jetzt hat "Igor" neues Glück gefunden.

Hund gelten als die besten Freunde des Menschen und doch sind gerade wir es, die ihnen oft mit Grausamkeit und Verantwortungslosigkeit begegnen. Was diesem flauschigen Tibetmastiff angetan wurde, macht einfach nur fassungslos.Seine Besitzer hatten den völlig hilflosen Vierbeiner einfach mitten im Nirgendwo aus dem Auto geschmissen und waren davongedüst. Das berichtet das deutsche Nachrichtenportal "Tag24" unter Berufung auf polische Quellen.Doch "Igor" hatte Glück und wurde durch Zufall nahe der Straße entdeckt. Er sei knurrend im Sand gelegen und hätte niemanden an sich ran gelassen. Wenn sich ihm jemand näherte, sei er aggressiv geworden. Aufgrund seiner Größe jagte er unerfahrenen Menschen schnell Angst ein.Zu Hilfe gerufenen Tierschützern gelang es schließlich den jungen Herdenschutzhund ruhig zu stellen und ihn in ein Tierheim zu bringen. Dort traf Igor auf Marta Zaniewska-Dopierala aus wiebodzin. Die Tierexpertin wusste, dass wenn sich nicht jemand um den scheinbar aggressiven Do Khyi kümmern würde, dann wäre sein Schicksal besiegelt.Also wurde der Vierbeiner erneut ruhig gestellt und unter ihre Obhut in eine Einrichtung gebracht, wo sich Verhaltenstrainer genau mit ihm auseinandersetzten. Die folgenden Untersuchungen brachten eine schreckliche Wahrheit ans Licht.Es stellte sich heraus, dass Igors Aggressionen gar kein Teil seines Charakters, sondern das Resultat schlimmer Schmerzen waren unter denen er seit geraumer Zeit leiden dürfte. Der Tibetmastiff war völlig ermattet, schaffte humpelnd nur wenige Schritte, bevor er erneut zu Boden ging. Er hat große Schwierigkeiten aufzustehen und war völlig steif, wenn er länger am Boden lag.Sein Leiden dürfte nicht auf eine kürzliche Verletzung zurückgehen, wie Tierärzte feststellten. Sein massives Übergewicht, der offensichtlich extreme Bewegungsmangel und, dass der Hund überraschenderweise nicht negativ auf den Zwinger reagierte, deuten daraufhin, dass er den größten Teil seines Lebens in einem viel zu kleinen Käfig verbracht hatte.All das zeigt auch, dass Igor gar nicht von selbst hatte ausbüxen konnte und unbemerkt seinen fürsorglichen Herrchen entlaufen war. Nein, in seinem Zustand konnte er sich nicht weit von einem Gebäude entfernt haben. Er wurde also ohne Rücksicht auf sein Leben in der Wildnis ausgesetzt.Seit er Schmerzmittel verabreicht bekommt, hat sich sein Wesen laut "Interia.pl" völlig verändert. Von Aggression ist keine Spur mehr zu sehen, er sucht ständig den Kontakt zu seinen Betreuern und liebt ihre Gesellschaft. Auch anderen Hunden begegnet er aufgeschlossen.Doch trotz seines jungen Alters – er dürfte etwa ein Jahr alt sein – wird Igor von einer langen Liste an Leiden geplagt. Mehrmals am Tag muss er für den Muskelaufbau kurze Spaziergänge machen, auch wenn er am liebsten vor dem Kamin weiterdösen würde.Ohne die Medikamente kehrt der Schmerz allerdings schnell zurück. Um weiter die Kosten für Igors Behandlungen finanzieren zu können, hatte Marta Zaniewska-Dopierala einen Spendenaufruf gestartet. Rund 3.900 Euro konnten auf diesem Wege gesammelt werden. "Er hat eine Menge in seinem Sparschwein angesammelt und ich denke, dass das ausreichen wird", schreibt die Polin am Sonntagabend auf Facebook : "Ich danke euch allen von ganzem Herzen. Wir werden unser Bestes tun, um Igor zu helfen und ihm eine Chane auf ein besseres Leben zu geben. Das verspreche ich euch, aber vor allem habe ich es Igor versprochen."