Vor 24 ' Sind Heidi und Tom längst verheiratet?

Sind die zwei verliebten Turteltäubchen etwa schon lange ein Ehepaar? Der Bürgermeister von Capri lieferte einen Hinweis.

Schon Anfang Juli ging das Gerücht durch die Medien, dass Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) bereits im Februar dieses Jahres ganz still und heimlich geheiratet hätten. Konkret sollen die beiden am 22. Februar, ihrem ersten Jahrestag, "Ja" zueinander gesagt haben.



Bislang ließ sich das Gerücht jedoch nicht untermauern. Nun liefert jedoch der Bürgermeister von Capri einen Hinweis, der darauf hindeutet, dass Tom und Heidi längst ein Ehepaar sind.



Jawort im Sonnenuntergang



So erklärte der Gianni De Martino, dass gar keine Trauung am Standesamt angekündigt wurde. Bei der Party soll es sich lediglich um eine private Feier handeln.



Dennoch soll es am Samstag auf der Luxus-Yacht "Christina O." eine Hochzeitszeremonie geben. Im Sonnenuntergang sollen sich die beiden das Jawort geben. Ob zum ersten oder zweiten Mal, ist eigentlich auch irgendwie egal. (slo)