08.12.2019 11:32 Skifahrer stößt Buben (7) nieder, verletzt ihn schwer

Der Bub wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bild: iStock/Symbolbild

Bei einem Skiunfall in Obertauern in der Gemeinde Untertauern ist am Samstag ein Bub schwer verletzt worden. Ein Skifahrer war mit dem 7-Jährigen zusammengestoßen.