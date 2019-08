Vor 2 ' Sky zeigt am Wochenende 133 Stunden Fußball

Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Mit dem Start der Premier League geht endet auch die internationale Sommerpause. Fernsehsender Sky geht diese Saison "all in" - mit der Partie zwischen Liverpool und Norwich kehrt auch der englische Kick zurück zu Sky.

Insgesamt sechs Spiele der Premier League werden live zu sehen sein, vier weitere Matches bietet Sky zeitversetzt an. Los geht es mit dem Eröffnungsspiel Liverpool gegen Norwich City. Jürgen Klopp und seine Reds empfangen den Aufsteiger, der nach 2016 wieder zurück in der Premier League ist. Sky überträgt ab 20.00 Uhr auf Sky Sport Austria 1 HD, Sky Sport 1 HD, Sky Sport UHD und für alle Sky Kunden empfangbar auf Sky 1 (ab 20.15 Uhr).



Darüber hinaus wird Sky fünf weitere Begegnungen des ersten Spieltags live übertragen. Die Spiele zwischen West Ham United und Titelverteidiger Manchester City (ab 13.20 Uhr), Crystal Palace gegen den FC Everton (ab 15.50 Uhr) und Tottenham Hotspur gegen Aston Villa (ab 18.20 Uhr) stehen am Samstag auf dem Programm. Am Sonntag überträgt Sky zunächst die Partie zwischen Newcastle United und dem FC Arsenal. Komplettiert wird der Spieltag mit dem Spitzenspiel Manchester United gegen den FC Chelsea.



Insgesamt laufen 48 Fußballspiele - davon 44 Live-Spiele und vier Spiele zeitversetzt – und damit so viele wie nie zuvor an einem Wochenende. Insgesamt überträgt Sky damit knapp 133 Sendestunden. (Heute Sport)