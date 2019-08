So hat Coach Hasenhüttl zehn Kilo abgenommen

Ralph Hasenhüttl in Topform! Der Southampton-Coach brennt auf den Premier-League-Saisonstart. Selbst eine Operation verdirbt nicht die Laune.

Ralph Hasenhüttl rank und schlank! Vor dem Auftakt der Premier-League-Saison zeigt sich der Coach von Southampton gut in Form – und das trotz einer Virus-Infektion und einer kleinen Operation am Bein. Er verrät, warum und wie er abgenommen hat."Ich glaube, maßgeblich waren Bilder von mir, bei denen ich mir gesagt habe: 'Irgendwann ist es gut mit den Hamsterbacken, ich muss etwas ändern'", meint der Steirer im "kicker". "Weil ich hier mehr leisten muss, musste ich an meiner Ernährung und an meiner Lebensweise ein bisschen was ändern. Ich habe durch Intervallfasten seit März zehn Kilo abgenommen, das hat mir sehr gutgetan. Der Körper ist viel leistungsfähiger, ich schaffe jeden Tag mehr als früher."Zuletzt musste er sich einer kleinen Operation am Bein unterziehen, bis zum Saisonstart der "Saints" am Samstag um 16 Uhr bei Burnley will er wieder an der Seitenlinie stehen. Den Wechsel nach England im Dezember bereut er nicht: "Es war ein Glücksgriff und die einzig richtige Entscheidung", ist der 51-Jährige sicher. "Ich habe hier etwas gefunden, was hundertprozentig zu mir passt, mich von Anfang an gefordert hat."In der vergangenen Saison gelang dem Grazer mit Southampton der Klassenerhalt. Jetzt will er mehr, nämlich einen einstelligen Tabellenplatz: "Ob wir das in diesem Jahr tatsächlich schon schaffen können, ist schwer zu beurteilen, denn von Platz 7 bis 20 haben die Mannschaften ähnliche Qualität."Jedenfalls arbeitet Hasenhüttl nicht nur am Gewicht, sondern auch daran, seine Spieler noch besser zu erreichen: "Ich habe angefangen, englisch zu denken und Dinge auf Englisch niederzuschreiben. Wenn ich mittlerweile über Fußball rede, fällt es mir manchmal schwerer, Dinge auf Deutsch auszudrücken." (red)