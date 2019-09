So heiß ist der neue Linzer Feuerwehrkalender

Ganz schön heiß! Die Berufsfeuerwehr Linz bringt einen neuen Feuerwehrkalender raus. Wo man den bekommt, sagen wir euch im Artikel.

Diese Sixpacks! Leicht eingeölt und ganz natürlich vor dem Feuerwehrauto oder einer nachgestellten Einsatzkulisse posen sie, die Kameraden der Berufsfeuerwehr Linz. Und das 12 Mal, für jeden Monat des Jahres.Und zwar für den guten Zweck. Der Reinerlös des Kalenders kommt nämlich bedürftigen oder durch Schicksalsschläge in Not geratenen Familien aus Linz zugute.Zu kaufen gibt's das heiße Stück bei der Berufsfeuerwehr Linz, Hauptfeuerwache Wienerstraße 154.Verkaufsstart ist der 15. November, 22 Uhr. Dann wird in der Remembar Linz der Kalender nämlich präsentiert.Kostenpunkt? 16 Euro. Aber bei den Fotos wird der Preis eh fast schon zur Nebensache.