So heißt YouTube-Star "Dagi Bee" wirklich

"Dagi Bee" zählt zu den erfolgreichsten Influencern Deutschlands. Nun hat die 24-Jährige in einem Video verraten, wie sie im echten Leben heißt und dabei eine "Namenslüge" offenbart.

Was für ein Namens-Wirrwarr! Wenn Dagi Bee (24) in der Vergangenheit nach ihrem bürgerlichen Vornamen gefragt wurde, antwortete sie mit "Dagmara".Mit der Zeit tauchte aber auch der Name Dagmar vermehrt in Verbindung mit der Web-Bekanntheit auf – ob im Impressum ihres Online-Shops oder auch in diversen Presseberichten.Nun räumt Dagi mit dem Gemunkel auf und erklärt in einem neuen YouTube-Video, welche Version wirklich in ihrem Pass steht.(wil)