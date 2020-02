So kam der viele Sex in den neuen "Tatort"

Rund 550.000 Zuschauer in Österreich schauten den Tatort "Ich hab im Traum geweint". Dabei war ungewöhnlich viel Haut zu sehen, mehr als für die Serie üblich.

Julia Effertz sorgt für Züchtigkeit

Viel Haut aber ohne tiefen Einblick

Das war ungewöhnlich viel – Im "Tatort" mit der Folge "Ich hab im Traum geweinet" gingen sich die Darsteller zur besten Sendezeit am Sonntagabend in ARD und auf ORF 2 ziemlich häufig an die Wäsche.6,2 Millionen deutsche und 550.000 österreichische Zuseher verfolgten das wilde Treiben rund um die Ex-Prostituierte Romy und ihre Opfer sowie die Schwarzwald-Kommissare Tobler und Friedemann. Dafür verantwortlich, dass beim Dreh alles möglichst "heiß" aussah, es aber trotzdem züchtig zuging,war die "Intimitätskoordinatorin" Julia Effertz. Sie erarbeitete sämtliche Sexszenen im Vorfeld so, dass sowohl der Jugendschutz als auch die Intimsphäre der Darsteller gewahrt bleibt, erzählte sie "Bild".Das funktioniert durch abgeklebte Brustwarzen oder Aufkleber im Genitalbereich, die nackten Darsteller sind tatsächlich oft nicht nackt. Durch richtige Einstellungen und den Schnitt merkt man die Abklebungen nicht. Kommt es bei einem Darsteller zu einer Erektion, wird übrigens abgebrochen.