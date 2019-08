So werden Tupperware-Dosen wieder sauber

Currys, Suppen, Tomatensauce: Manche Lebensmittel verfärben Plastikgefäße. So werden sie wieder weiß.

Einfach zu lagern, ökologisch sinnvoll und in den verschiedensten Formen und Größeen erhältlich: Tupperware findet sich heute in fast jeder Küche. Die noch umweltschonenderen Glasbehälter dagegen sind weniger verbreitet – und etwas teurer.Egal ob du deine Tupperdose dazu nutzt, um deinen Zmittag mit ins Büro zu nehmen oder einfach um Reste aufzubewahren, das Problem ist das Gleiche: Die weißen Container verfärben sich schnell – und nach einem Gemüsecurry riecht nachher der ganze Behälter nach indischen Gewürzen. Mit diesen Tipps verhinderst du Verfärbungen und Gerüche.Auch wenn du die Tupperdose nachher in den Geschirrspüler legst, solltest du sie immer gleich nach dem Benützen auswaschen. Im besten Fall wäschst du sie sofort mit warmem Wasser und Spülmittel ab, nur auswaschen hilft aber auch schon.Gegen Essensgerüche hilft Salz: Wenn du die Plastikgefäße lagerst, gib eine Prise Salz dazu – das verhindert, dass dein Sandwich später nach Kokosnuss und Thaicurry riecht. Achtung: Vor dem Benutzen nicht vergessen das Salz wegzuwischen.Gegen leichte Verfärbungen und Gerüche hilft auch Sonnenlicht. Einfach die Gefäße an einem sonnigen Tag einige Stunden nach draußen stellen – das bleicht sie aus und minimiert Gerüche.Nachdem du die Behälter mit Wasser und Spülmittel gewaschen hast, kannst du sie mit weißem Essig füllen und für einige Minuten stehen lassen. Damit sollten auch aggressivere Gerüche entfernt werden. Anschließend erneut mit Wasser abspülen.Allzweckmittel Backpulver hilft natürlich auch bei verfärbten, riechenden Tupperware-Gefäßen. Dafür machst du einfach eine dickflüssige Paste aus Backpulver und warmem Wasser, die du anschließend auf die betroffenen Stellen reibst. Dann einen Tag einwirken lassen und voilà: Die Tupperdose sieht aus wie neu. (mst)