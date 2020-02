So wohnen russische Oligarchen in Beverly Hills

Die Oligarchen Leonid und Natalia Glosman hatten mit ihrer feudalen Villa in Beverly Hills viel Ärger. Doch jetzt gibt es ein 30-Millionen-Happy-End.

Das Ehepaar Leonid und Natalia Glosman war schon in Russland reich. Mit harter Arbeit und viel Fleiß vermehrten die beiden dann auch in den USA ihr Vermögen, besonders durch ihr Zahnklinik-Imperium wuchs ihr Kontostand kräftig an.Den finanziellen Erfolg wollten die Glosmans – ganz amerikanisch – durch ein feudales Zuhause unterstreichen und kauften sich in den 80er-Jahren ein Grundstück in Beverly Hills, wo sie eine monumentale Villa errichten ließen. Doch so viel Prunk war selbst den amerikanischen Nachbarn zu viel und die Oligarchen wurden fortan mit Klagen eingedeckt. Der Argwohn ihren Bauprojekten gegenüber war vor allem für Natalia Glosman zu viel. "Die Zustände sind ja schlimmer als in Russland – das ist Diktatorentum der Nachbarn", schimpfte die Oligarchin."Oh my Putin!"Trotzdem blieb das Ehepaar in der Villa wohnen und zog dort auch seine Kinder groß. Nun ist der Nachwuchs ausgeflogen und die Glosmans verkauften ihr Anwesen. Aber auch der Verkauf ging nicht ganz problemlos über die Bühne. Das Haus sei "außergewöhnlich hässlich", wurde im Netz gemeckert, "die Liegenschaft ist ein Monument des Überkonsums", fanden einige – und ein User schrieb: "Oh my Putin!" Trotz aller Häme lachten am Schluss die Glosmans. Denn mit dem Verkauf verdienten sie stolze 28 Millionen Euro, 11 Millionen mehr, als sie noch 2013 veranschlagt hatten.Der neue Besitzer stammt sinnigerweise ebenfalls aus Russland und heißt Dmitry Bosov , seines Zeichens größter Kohle-Produzent Russlands mit einem Privatvermögen von annähernd einer Milliarde Euro.Acht Schlafzimmer, 12 BadezimmerBosov weiß die architektonischen Vorlieben seiner Oligarchen-Freunde zu schätzen. Die Villa ist einem römischen Palazzo nachempfunden und hat frappante Ähnlichkeiten zu den barocken Gebäuden, die an der Piazza delle Quattro Fontane in Rom zu finden sind.Die Innenräume hat Bosov aufwendig renovieren lassen, und so strahlen die acht Schlaf- und 12 Badezimmer auf über 1390 Quadratmetern jetzt in zeitgenössischem Glanz. Ein Outdoor-Pool und ein privates Spa runden das Luxusfeeling ab.