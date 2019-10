Soldat erschießt acht Kameraden in Russland

Auf einem Stützpunkt in Südsibirien hat ein russischer Wehrdienstleistender acht Kameraden erschossen und mindestens zwei weitere verletzt.

Unfassbare Tat in Gorny (Russland): Ein russischer Wehrdienstleistender hat in einer Garnison acht Soldaten erschossen, wie das Verteidigungsministerium in Moskau der mitteilte.Zwei weitere Menschen wurden verletzt. Sie befinden sich außer Lebensgefahr und werden derzeit in einem Militärkrankenhaus behandelt.Der Schütze wurde festgenommen. Er habe persönliche Probleme gehabt und einen Nervenzusammenbruch erlitten, bevor er auf seine Kameraden geschossen habe.Die Bluttat ereignete sich in Gorny nahe der Stadt Tschita in der Region Transbaikalien. Der Militärstützpunktist für die Öffentlichkeit gesperrt ist und darf nur mit spezieller Genehmigung betreten werden.Geleitet wird er von einer Abteilung des Verteidigungsministeriums, die für das russische Atomwaffenarsenal zuständig ist.