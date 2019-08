Vor 1 ' Sorgerecht entzogen: Mutter kämpft um Töchter

Die Mutter will um ihre beiden Töchter kämpfen. Bild: Kein Anbieter/privat

Verzweiflung bei einer Mutter aus NÖ: Mit ihren Töchtern fuhr die Frau zum Großvater nach Polen, die Behörde wertete das als "Entführung".

Verzweiflung bei einer Mutter aus NÖ: Der geplante Besuch mit den Kindern beim Opa in Polen sei ihr als Entführungsfall ausgelegt worden – die Obsorge für die zwei minderjährigen Töchter kam, per Gerichtsbeschluss vom 8. Juli, allein dem Vater zu.



Für die zweifache Mutter völlig unverständlich: „Wir wollten nur ein wenig Ferien machen. Doch mir wurden einfach die Pässe weggenommen."



Vater soll Antigewalt-Training machen



Nach der Scheidung im Jahr 2011 hatte die 42-Jährige mit einem abgeschlossenen Wirtschaftsstudium die Obsorge ihrer Kinder über, ist über die Entscheidung des Gerichts fassungslos. In dem Beschluss heißt es etwa auch in den Auflagen zur Sicherung des Kindeswohls: „Dem Vater wird aufgetragen, sich einem Antigewalttraining zu unterziehen und hierüber binnen sechs Monate zu berichten."



Die Niederösterreicherin fühlt sich von Justiz und Behörden im Stich gelassen, will um das Sorgerecht kämpfen: „Den Kindern ging es immer sehr gut bei mir, ich habe mir nichts zu schulden kommen lassen. Seit 10. Juli sind sie weg."



Eine Leidenschaft beider Töchter sei die Musik, gemeinsam mit der Mama war immer geübt worden, auch in der Schule gab es immer ausgezeichnete Noten. (wes)