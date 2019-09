Spaßvogel "strafte" E-Scooter in City ab

Viele Wiener ärgern sich über auf Gehsteigen abgestellte Mietroller. Am Rathausplatz (City) wurde nun erstmals ein Scooter mit einem Strafzettel gesehen. Doch die Parksheriffs hatten damit nichts zu tun.

Keine Strafzettel für E-Scooter

Eine-Leserin staunte gestern über einen "abgestraften" E-Scooter am Rathausplatz. DerHive-Roller stand am Gehsteig vor dem Lokal "Einstein". Am Lenker steckte ein 36-Euro-Strafzettel.Zwar wurde die Straßenverkehrsordnung wegen der Roller verschärft, und diese werden nun wie Fahrräder behandelt. Strafzettel für die Flitzer werden von den Parksheriffs aber keine ausgestellt. Das bestätigten Polizei und die zuständige MA67."Es wird ein Spaßvogel gewesen sein", so ein Magistratssprecher. "Es gibt keine rechtliche Grundlage dafür." "Bei falsch geparkten E-Scootern meldet sich der Magistrat bei uns", klärt Hive-Citymanager Kariem Ahmed den Scherz auf. "Wir haben vier Stunden Zeit, um den Scooter zu entfernen, sonst wird er abgeschleppt wie ein Auto."Den ganzen Tag sind Mitarbeiter unterwegs, um Scooter wegzuräumen. Alle sind sich einig: Der Strafzettel dürfte von einem Auto genommen und auf den Hive-Scooter gesteckt worden sein.