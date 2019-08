Vor 18 ' St. Pölten: Diebe bestahlen gehbehinderte 72-Jährige

Diese beiden Männer werden gesucht. Bild: Kein Anbieter/LPD NÖ

Die Polizei sucht nach zwei Dieben, die einer Pensionistin (72) in St. Pölten die Bankomatkarte aus der Jackentasche stahlen.

Einer 72-jährigen gehbehinderten Pensionistin aus St. Pölten wurde am 26. Juni 2019 gegen 17:00 Uhr bei einem Supermarkt in St. Pölten von bislang unbekannten Tätern die Bankomatkarte aus der Jackentasche gestohlen.



Die beiden Diebe hoben danach im Stadtgebiet von St. Pölten eine vierstellige Eurosumme ab. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich hofft nun über die Veröffentlichung der Lichtbilder aus den Überwachungskameras auf Hinweise zur Identität der mutmaßlichen Täter.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Spratzern, Tel.: 059133-3194 erbeten. (min)