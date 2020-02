Staatsanwalt will Hofers Immunität aufheben lassen

Die Korruptionsstaatsanwaltschaft Auslieferungsbegehren gegen den dritten Nationalratspräsidenten und FPÖ-Chef Hofer gestellt.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat einen Antrag zur Aufhebung der parlamentarischen Immunität von FPÖ-Chef Norbert Hofer gestellt.Es geht um den Verdacht der illegalen Geschenkannahme durch Amtsträger im Fall einer Asfinag-Bestellung durch Hofer, der damaligs FPÖ-Infrastrukturminister war, berichtet die Tageszeitung "Österreich".Konkret ermittelt die WKStA wegen zwei Spenden, die der Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz 2017 und 2018 an den FPÖ-nahen Verein "Austria in Motion" gezahlt hatte. Eben­jener Stieglitz wurde nach der ersten Spende in Höhe von 10.000 Euro Asfinag-Aufsichtsrat. Nach seiner Bestellung spendete er erneut 10.000 Euro an "Austria in Motion".Hofer selbst hat stets einen Zusammenhang zwischen den Spenden und der Bestellung von Stieglitz bestritten. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.