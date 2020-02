Star-Designer: "Balkan ist Hollywood, Wien ist ok"

Nicht Gucci, nicht Prada, nicht Versace sind für die schönsten Roben am Opernball verantwortlich. Nein, ein Balkaner liefert die edelsten Kleider.

Anzüge für Männer kosten einige Monatsgehälter

Niko Niko ist der Stardesigner am Opernball

Glitzer-Kleider mit Balkan-Flair

Der Opernball wäre ohne Niko Niko in diesem Jahr nicht vorstellbar. Zumindest nicht für 14 Damen, die der gebürtige Serbe heuer einkleidet. Darunter auch ""-Redakteurin Amra Duric.Für den Weg in die Design-Elite nahm Niko die Überholspur. Denn erst 2014 kam der 33-Jährige nach Wien. Der Grund, weshalb er seine Heimat verlassen hat: "Hier gibt es gutes Gehalt", lacht Niko. Er ist nämlich diplomierter Krankenpfleger. Nebenher arbeitete er noch als Fensterputzer, um sich einen gewissen Lebensstandard zu leisten, der ihm in Serbien nicht möglich gewesen wäre: "Beim doppelten Gehalt bin ich schon Mal zu Gucci gegangen, ja natürlich."Recht schnell startete er aber seine Mode-Karriere. Zunächst als Model und als Stylist für den ORF, 2018 gründete er dann sein eigenes Label, "Niko Niko Design". Wie er die Sache sieht, wenn er zurückblickt? "Ich bin nicht präpotent, aber Zeitungen sagen, ich bin ein Star", so der Designer vom Balkan.Obwohl er aus Serbien stammt, ist er eher Fan von klassischen anstatt von Jogging-Anzügen. Ein Smoking würde Dominanz ausstrahlen. Wenn er sich selbst im Anzug sieht, findet sich Niko sexy. Mit mir schließt er gleich eine Wette ab: "Wenn wir zwei in einer Bar sitzen, du im Jogger und ich im Anzug, dann werden die Frauen alle zu mir kommen." Darauf werden wir vielleicht irgendwann zurückkommen, wenn es für den Designer stressfreier wird. Mir würde er übrigens einen extravaganteren Anzug schneidern, sofern ich tiefer in die Tasche greife. Fünf bis sechs Monatsgehälter müsste ich schon hinblättern. Ähnlich teuer wie seine Kleider. Sein teuerstes Stück kostet nämlich knapp 8.000 Euro. Dass man sich diese Teile nicht immer kauft, sondern eher ausborgt versteht er. Deshalb müssten sich die Damen aber alle ein Prêt-à-porter-Stück gönnen: "Ich bin ja kein Humana".Im Bezug auf Lifestyle und Mode sieht er übrigens Wien viel konservativer als den Balkan. Im ehemaligen Jugoslawien würde man sich freizügiger und offener präsentieren. In Österreich sei das eher nicht gerne gesehen: "Katastrophe", so Niko mit einem Augenzwinkern. Im Bezug auf die Promis vergleicht er es so: "Unsere Promis sehen aus wie Hollywood-Stars. Die Promis hier sind... ok."Außerdem sei das Nachtleben in der serbischen Hauptstadt spannender. Bei dem Thema wird der Designer noch temperamentvoller als er es ohnehin schon ist: "Bessere Partys! Du bleibt dort bis sechs Uhr in der Früh, dann gehst du Frühstücken und danach geht es zur After-Party."Bei seiner Mode sieht man aber trotz der ganzen edlen Stücke den Hang zum Balkan. Denn seine Glitzer-Kleider kombiniert er gerne mit Jäckchen, die doch ein wenig an Jogginganzüge erinnern. Man kann seine Wurzeln eben doch nicht verheimlichen.