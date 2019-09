Unbekannter schießt aus fahrendem Auto

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Schützen, der in Gleisdorf sein Unwesen treibt und auf Fahrzeuge schießt. Die Beamten bitten um Mithilfe.

Bereits in der Nacht auf vergangenen Samstag (21. September) hat ein unbekannter Täter in Gleisdorf auf vier Fensterscheiben einer Firma geschossen. Nun wurden weitere Fälle angezeigt.Laut Polizei hat der Schütze noch in der gleichen Nacht auf der LB 64, in Unterfladnitz und Albersdorf, auf zwei fahrende Pkws geschossen. Dabei blieben die beiden Autofahrerinnen unverletzt.Die Autos wurden jedoch im Bereich der Windschutzscheibe und der Türe erheblich beschädigt. Ein in Albersdorf auf einem Parkplatz abgestellter Pkw wurde ebenfalls beschossen und im Bereich der Heckleute beschädigt.Außerdem wurde in Albersdorf auf zwei Haltestellenhäuschen geschossen, wodurch Glasscheiben zu Bruch gingen. Der Gesamtschaden dürfte mittlerweile bei mehreren tausend Euro liegen.Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass der unbekannte Täter die Schüsse aus einem fahrenden Fahrzeug abgegeben hatte, berichtet die Polizei.Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Pkw, vermutlich grau lackiert mit Fließheck (möglicherweise ein VW) mit integrierten eckigen Nebelscheinwerfern.