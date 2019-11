Stockhiebe für Paar wegen außerehelicher Affäre

In Indonesien wurden am Donnerstag ein Mann und eine Frau ausgepeitscht, weil sie eine Affäre miteinander hatten.

In der indonesischen Provinz Aceh auf der Insel Sumatra wurden am Donnerstag zwei Personen öffentlich mit Stockhieben für eine außereheliche Affäre bestraft. Den Informationen der BBC zufolge sei der 46-jährige Mann selbst Mitglied eines religiösen Rats gewesen, der sich für eine strikte Bestrafung von Ehebruch eingesetzt habe. Der Mann kassierte 28 Schläge, die verheiratete Frau 23.Auf Sumatra gilt seit 2005 die Scharia, das islamische Recht. Die Bestrafung sei "Gottes Gesetz" wird der stellvertretende Bürgermeister des Distrikts Besat, Husaini Wahab, in der BBC zitiert. Jeder, der eine außereheliche Affäre hat, müsse ausgepeitscht werden, auch wenn es sich um einen religiösen Funktionär handle, sagte dieser.