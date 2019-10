Steht jetzt Straches Partei-Austritt bevor?

Nachdem nun endlich die Sache mit dem Mandat geklärt ist, tut sich ein neues Fragezeichen in Sachen Philippa Strache auf. Die Parteimitgliedschaft.

Philippa als FPÖ-Mitglied

Nie über Strache geredet

Die ihres Mannes ist offiziell suspendiert worden - und zwar von Parteichef Norbert Hofer persönlich. So weit will die FPÖ-Spitze bei seiner Frau Philippa scheinbar nicht gehen.Da fragt man sich selbst, wie die zukünftige "wilde" Abgeordneten nun weitermachen will. Es tun sich Fragen auf: Ist Philippa überhaupt FPÖ-Mitglied? Ist sie schon wieder ausgetreten? Was hat sie vor?Norbert Hofer konnte diese Fragen am Dienstag nur teilweise beantworten. Philippa sei erst sei etwa "sechs, sieben Wochen" FPÖ-Mitglied. Verantwortlich für einen etwaigen Parteiausschluss ist seiner Meinung nach die Wiener Landesgruppe.Dieser Meinung ist auch Herbert Kickl. Er glaubt, dass die FPÖ Wien wohl "zeitnah" darüber entscheiden werde. Für den ehemaligen Innenminister ist Philippas Verhalten "sicher kein Freundschaftsakt" und auch eine "Frage der Höflichkeit". Die Angriffe von HC Strache lassen ihn ratlos zurück: "Ich weiß nicht, was er damit meint", sagte er in einem Statement nach der FPÖ-Klubsitzung.Die verbalen Attacken und die bösartige Kampagne gegen die Straches, die der FPÖ von Philippa und HC unterstellt wird, dementiert Hofer. Man habe im Wahlkampf kein einziges Wort über sie oder über ihren Ehemann gesagt, so der Parteichef.Hofer will damit wohl sagen, dass er die Straches nie attackiert habe. Denn "erwähnt" hat er ihn - unter anderem im "Heute" Öffi-Talk - sehr wohl