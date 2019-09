Straße blockiert und Taxi mit Glasflaschen attackiert

Gewaltausbruch in Innsbruck: Am Sonntag um 5 Uhr früh sperrten zwei Somalier eine Straße ab, blockierten ein Taxi und versuchten, auf die Insassen loszugehen.

Am Sonntag um kurz nach 5 Uhr versuchten die zwei Somalier (18 und 21 Jahre alt) in Innsbruck in der Ing.-Etzel-Straße ein abfahrendes Taxifahrzeug aufzuhalten, indem sie mit erhobenen Glasflaschen und Aufreißen der Beifahrertüre sowie Blockieren der Fahrbahn den Taxilenker zum Anhalten und die Fahrgäste des Taxis zum Aussteigen nötigten.Dabei kam es zu massiver Gewalteinwirkung auf das Taxifahrzeug durch Fußtritte und Schläge mit der als Hiebwaffe verwendeten Glasflasche, wobei das Taxifahrzeug beschädigt wurde. Schlimmeres konnte durch das Einschreiten der Besatzung einer Polizeistreife verhindert werden, denn der Vorfall wurde über die polizeiliche Videoüberwachung wahrgenommen.Der 18-jährige Somalier hatte eine blutende Wunde am Kopf und gab an, dass er zuvor von einem 31-jährigen Österreicher grundlos geschlagen worden sei. Er wurde von der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht – der Verletzungsgrad ist derzeit unbestimmt. Die Hintergründe sind Gegenstand der Ermittlungen. Beide Somalier werden unter anderem wegen Missachtung der Waffenverbotszone zur Anzeige gebracht.