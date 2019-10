Straßenbahnen kollidieren in Graz - mehrere Verletzte

Am Grazer Opernring sind am Donnerstag zwei Straßenbahnen zusammengestoßen. Es soll mehrere Verletzte geben, die Polizei ist vor Ort.

Zwei Straßenbahnen der Graz-Linien sind am Grazer Opernring kollidiert, eine davon entgleiste. Die Ursache dürfte offenbar ein "Eigenverschulden" sein, berichtet die "Kleine Zeitung".Die Einsatzkräfte sind bereits vor Ort und stehen im Großeinsatz, es soll mehrere Verletzte geben. Die Polizei spricht von zehn Personen, die leichte Verletzungen haben.Der Crash sorgt in der steirischen Hauptstadt gerade für ein Verkehrschaos. Die zwei Straßenbahnen stehen genau auf dem dreispurigen Opernring.Für die Autofahrer bedeutet dies eine Sackgasse, heißt es in dem Bericht. Ein Schienenersatzverkehr wurde bereits eingerichtet. Die Unfallstelle dürfte erst gegen 14.00 Uhr geräumt sein.