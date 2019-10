Streit auf Wiener Spielplatz geriet außer Kontrolle

Im Beisein seines Sohnes (19) verlor ein betrunkener Mann auf einem Spielplatz in Wien-Favoriten völlig die Nerven und bedrohte eine Gruppe Jugendlicher mit zwei Messern.

Die Polizei wurde gegen 22.20 Uhr zu einem Einsatz in der Neilreichgasse im 10. Bezirk beordert, da ein alkoholisierter Mann eine Gruppe Jugendlicher mit zwei Messern bedrohen soll.Die Wiener Beamten konnten bei der angegebenen Adresse schließlich einen 43-jährigen Türken im Beisein seines Sohnes antreffen.Laut Zeugen war es zwischen den Teenagern und den beiden Männern auf einem Spielplatz im Innenhof eines Mehrparteienhauses zu einem Streit gekommen.Der Vater des 19-Jährigen verließ anschließend kurz den Ort und sei danach wieder, mit zwei Küchenmessern bewaffnet, zurückgekommen und habe die Jugendlichen damit bedroht.Sein Sohn habe ihm dann beide Küchenmesser aus den Händen genommen und in ein Gebüsch geworfen. Anschließend flüchteten die beiden Männer.Bei einer Überprüfung konnten die Beamten beide Küchenmesser in einem Gebüsch in der Nähe des Tatortes sicherstellen. Der Mann wurde festgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.Ein Alkovortest verlief positiv und ergab einen Wert von 2,28 Promille.Sein 19-jähriger Sohn wurde wegen versuchter Beweismittelunterdrückung angezeigt.Im Zuge der Einvernahme erklärten die Beteiligten, wegen des Platzes auf einer Schaukel am Spielplatz des Mehrparteienhauses in Streit geraten zu sein.