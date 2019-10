Strolz: "Ich bin ein großer HC-Versteher"

Vor mehr als einem Jahr trat Matthias Strolz als pinker Parteichef ab, seitdem ist es eher ruhig um ihn geworden. Jetzt beendete er sein "einjähriges Gelübde der Enthaltsamkeit" beim "Frühstück bei mir" auf Ö3.

Polit-Comeback möglich

Strolz über Koalitionen: "Türkis-Rot, Türkis-Grün, Türkis-Grün-Pink, Minderheitsregierung oder Neuwahlen … haben aus meiner Sicht die gleiche Wahrscheinlichkeit."Seine Nachfolgerin: "Beate Meinl-Reisinger ist ein riesiges politisches Talent." Sein Comeback "Ich kehre nicht zurück, solange die Kinder in der Schule sind. Wer weiß, wenn die Kinder einmal groß sind, ob es dann nicht ein Revival gibt."Straches Spesen: "Ich bin ein großer HC-Versteher und trotzdemgeht das nicht." Er empfiehlt Strache, "dass er den Status quo auch einmal akzeptiert: "Ich hab' Dinge gemacht, die waren nicht in Ordnung."Kritik von Neos-Gönner Haselsteiner an ihm: "Da ist er halt mit dem falschen Fuß aufgestanden. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir schätzen uns, glaub' ich, sehr. Insofern will ich's nicht auf die Goldwaage legen."